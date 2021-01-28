В Запорожье школьник пережил клиническую смерть

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По словам врача, сейчас парень находится в реанимации

В одной из школ Запорожья 17-летний ученик внезапно перестал дышать и упал. На месте врачи скорой сумели реанимировать ребенка, зафиксировав у него клиническую смерть. Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.

По словам врача, сейчас парень находится в реанимации.

"Сегодня в школе 17 - летний парень потерял сознание. К приезду бригады перестал дышать. Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа", - написал Малашенко.

В то же время он отметил, что с 2014 года количество позитивных реанимаций возросло в 5 раз.

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Напомним, ранее в пгт Верховина на Прикарпатье столкнулись карета скорой помощи и грузовик ЗИЛ-130, в результате чего два человека получили травмы.