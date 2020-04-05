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В Запорожье решили не останавливать работу общественного транспорта, несмотря на постановление Кабмина

Фото из открытых источников

При этом в транспорте можно будет находиться только в маске

В Запорожье общественный транспорт продолжит функционировать в обычном режиме несмотря на карантинный режим.

Об этом на странице в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

По его словам, он понимает правильность решения временно остановить работу транспорта, но считает, что в таком случае медикам, коммунальщикам и работникам аптек не удастся добираться на работу.

"По информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", - отметил он.

В связи с этим голова Запорожья принял решение, что завтра транспорт в городе продолжит работать и добавил, что руководствуется постановлением Кабмина от 2 апреля 2020 г. № 255.

"Еще раз: завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться исключительно в маске или респираторе. Призываю всех не выходить из дома без крайней необходимости", - отметил Владимир Буряк.

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Он заверил, что если Кабинет министров издаст новое постановление, то тогда будут собирать штаб и оперативно принимать соответствующие решения.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что не исключает запрет движения частного транспорта в Киеве.

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Тем временем Кабмин увеличил максимально допустимое количество пассажиров в общественном транспорте.

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