В Запорожье осудили мужчину за изнасилование малолетней

Фото из открытых источников

В марте 2018 года злоумышленник напал на 12-летнюю девушку, а в июне пытался ограбить местную жительницу

В Запорожье до 12 лет осудили мужчину за изнасилование неестественным способом малолетней девочки и попытку ограбления женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Запорожской местной прокуратурой № 1 поддерживалось публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению мужчины в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 и ч.4 ст. 152 УК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 19 марта 2018 года в городе Запорожье, злоумышленник, применяя физическое насилие, удовлетворил половую страсть неестественным способом с малолетним. А уже в июне того же года попал в поле зрения правоохранителей за попытку ограбления женщины на улице.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.