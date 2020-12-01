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В Запорожье мужчина заблокировал работу общественного транспорта из-за карантина

Автобус

Инцидент произошел возле автобуса №39

В Запорожье для мужчины не хватило места в автобусе в связи с карантинными ограничениями, из-за чего ему было отказано в проезде. За это он решил заблокировать работу этого же средства общественного транспорта. Об этом пишет Telegram-канал "Забор Запорожья".

Для этого мужчина встал перед водителем и просто не давал ему ехать. Инцидент произошел возле автобуса №39.

В то же время неизвестно, чем закончилась эта история.

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Напомним, ранее в Славянске мать набросилась с кулаками на фельдшера экстренной медицинской помощи из-за отказа проводить ее ребенку ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19.

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