В Запорожье мужчина заблокировал работу общественного транспорта из-за карантина

Автобус

Инцидент произошел возле автобуса №39

В Запорожье для мужчины не хватило места в автобусе в связи с карантинными ограничениями, из-за чего ему было отказано в проезде. За это он решил заблокировать работу этого же средства общественного транспорта. Об этом пишет Telegram-канал "Забор Запорожья".

Для этого мужчина встал перед водителем и просто не давал ему ехать. Инцидент произошел возле автобуса №39.

В то же время неизвестно, чем закончилась эта история.

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