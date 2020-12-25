В Запорожье мужчина прыгнул с нового моста

Движение по новому мосту было открыто накануне

Фото из открытых источников

25 декабря мужчина прыгнул с балочного моста, который только что открыли в Запорожье. Об этом сообщает "Общественное"со ссылкой ГУ НП Национальной полиции в Запорожье.

Утром мужчина вызвал такси из Бабурки. Во время движения по балочному мосту он попросил таксиста остановиться, будто бы из-за того, что ему стало плохо. А потом прыгнул с моста.

Личность мужчины сейчас устанавливается. Тело мужчины пока еще не нашли. Обстоятельства дела расследуются Днепровским отделением полиции.

Фото из открытых источников

Отметим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть балочного моста через реку Старый Днепр в Запорожье, который является частью автотранспортной магистрали, которая строится с 2004 года.

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