В Запорожье мужчина после замечания до комы избил бойца ООС

Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы

В Запорожье боец ООС заступился за девушек и был избит до состояния комы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"21 июля около 23:55 в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, человек находится в коме", - говорится в сообщении.

Как установили работники полиции, пострадавший является военнослужащим и прибыл в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту и агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов они установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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