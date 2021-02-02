В Запорожье маршрутка, набитая пассажирами, влетела в столб: Пострадали 14 человек

Водитель мог находиться в алкогольном опьянении

ДТП с маршруткой в Запорожье Фото: Фото из открытых источников ДТП с маршруткой в Запорожье Фото: Фото из открытых источников ДТП с маршруткой в Запорожье Фото: Фото из открытых источников ДТП с маршруткой в Запорожье Фото: Фото из открытых источников

В Запорожье в результате столкновения маршрутное такси вылетело с дороги и въехало в столб, в результате чего пострадали 14 пассажиров. Водитель с места происшествия скрылся. Об этом сообщает местное издание 061.

Отмечается, что авария произошла 1 февраля в 19:40 на улице Бородинской (Днепровский район). В ДТП попало маршрутное такси №81.

По информации правоохранителей, водитель 1987 года рождения скрылся с места происшествия. Его местонахождение на данный момент не установлено. По словам очевидцев, водитель мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой.

На произошедшее отреагировал глава области Александр Старух. На своей странице в Facebook он написал, что 4 февраля проведет совещание, на которое пригласил представителей автопредприятий и правоохранителей.

"Дорожно-транспортное происшествие с маршруткой в Запорожье заставляет власти и полицию еще раз задуматься о безопасности пассажирских перевозок и проблеме пьянства за рулем. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а руководителей автопредприятий и контролирующих органов приглашаю на серьезный разговор в облгосадминистрацию 4 февраля", - говорится в посте.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области у водителя маршрутки во время движения случился инфаркт, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.