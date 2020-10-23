В Запорожье из-за "минирования" эвакуировали пассажиров самолета в Турцию

Аэропорт " Запорожье" Фото из открытых источников

Правоохранители эвакуировали 180 человек

В Запорожье один из пассажиров аэропорта выразил намерение заминировать воздушное судно в Турцию, из-за чего пришлось эвакуировать 180 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, 22 октября, когда в Международном аэропорту "Запорожье" пассажир заявил, что планирует заминировать самолет рейса "Запорожье-Анталия". В связи с этим на место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи.

Прибывшие на место правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. При осмотре места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как оказалось, сообщил о "заминировании" местный житель 1969 года рождения, который отказался объяснять свой поступок.

Сейчас известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

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Напомним, недавно в Запорожье правоохранители задержали злоумышленника, который заявил о "заминировании" всех электростанций на территории Украины. Тогда сообщалось, что "минер" находится на лечении в местной психбольнице.