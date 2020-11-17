В Запорожье исчез профессор одного из вузов

Инженерный институт Фото из открытых источников

В окружении это связывают с его участием в процессуальных действиях

Запорожье уже неделю ищут профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектам, начальника Центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца. Об этом изданию Укринформ сообщили в прессслужбе вуза.

"10 ноября около 14:30 он вышел из инженерного института. Больше на рабочем месте он не появлялся. Больше информации могут предоставить правоохранительные органы", - сказал в телефонном разговоре руководитель прессслужбы ЗНУ Евгений Сокульский.

Об исчезновении мужчины сообщила на своей странице в Фейсбуке арабская диаспора в Запорожской области. Во время общения с журналистами представитель диаспоры отметил, что пропавший привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий в процессах, в которых фигурируют иностранцы. Более того, его исчезновение в диаспоре связывают именно с этой деятельностью.

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