В Запорожье автобус въехал в электроопору, есть пострадавшие
Пострадали 6 пассажиров автобуса
В Запорожье муниципальный автобус съехал с дороги и столкнулся с опорой электросети, в результате чего получили ранения шестеро пассажиров транспортного средства. Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Отмечается, что происшествие произошло накануне вечером. В частности водитель автобуса, двигаясь по бульвару Шевченко, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с электроопорой.
В результате столкновения пострадали четыре женщины, один мужчина и несовершеннолетняя девушка, которую госпитализировали. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Вместе с тем, по информации соцсетей, водитель резко съехал с дороги в столб из-за якобы парня, который выскочил на дорогу.
Впрочем, как указывают очевидцы, никакого парня видно не было, а от водителя слышался запах алкоголя.
Просмотреть это сообщение в Instagram
На ост. возле школы #20, около 21:35 произошло ДТП. Как сообщают подписчики, водитель сказал, что какой-то парень выбежал на дорогу. Хотя никакого парня не было видно, а вот водителя пахло алкоголем. Скорость на момент столкновения была около 60 км/ч, жертв нет. #ridnezp #zp #zaporizhzhia #instazp #newszp #zpnews #ріднезп #запорожье #запорожье #новости #новости #зп #бш
Ранее сообщалось, что на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали более десятка человек.