В Запорожье автобус въехал в электроопору, есть пострадавшие

В Запорожье автобус съехал с дорого прямо в столб ГУ НП Запорожской области

Пострадали 6 пассажиров автобуса

В Запорожье муниципальный автобус съехал с дороги и столкнулся с опорой электросети, в результате чего получили ранения шестеро пассажиров транспортного средства. Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Отмечается, что происшествие произошло накануне вечером. В частности водитель автобуса, двигаясь по бульвару Шевченко, выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с электроопорой.

В результате столкновения пострадали четыре женщины, один мужчина и несовершеннолетняя девушка, которую госпитализировали. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Вместе с тем, по информации соцсетей, водитель резко съехал с дороги в столб из-за якобы парня, который выскочил на дорогу.

Впрочем, как указывают очевидцы, никакого парня видно не было, а от водителя слышался запах алкоголя.

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