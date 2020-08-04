В законодательстве было 16 направлений безопасности, теперь - только одно, - Проторченко

Татьяна Проторченко Скриншот видео

Действующий закон о нацбезопасности – один из худших за время независимости, говорит политик

Закон о национальной безопасности, принятый в 2016 году, – это один из худших законов о нацбезопасности, который был в Украине во времена независимости. Он был принят в угоду западным партнерам.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявила заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Гостья студии, комментируя ситуации с захватом заложников в Украине, напомнила об изменениях в законодательстве, в результате которых исчезло большинство пунктов о видах безопасности в нашей стране.

"Почему это все возникает? Почему не происходит устранение вызовов, рисков и угроз? Потому что давайте вернемся к закону о национальной безопасности, в котором было выброшено полностью все пункты о видах безопасностей в Украине и оставлен один – о национальной безопасности. Было до 2016 года указано – "экономическая, гуманитарная, социальная, экологическая..." и так далее, было 16 видов направлений безопасности в Украине. Теперь – один", – сказала Татьяна Проторченко.

Гостья студии отметила, что это один из худших законов о национальной безопасности, который был в Украине.

"Мы его делали в угоду нашим западным партнерам, то есть это было в рамках Украина-НАТО", – напомнила Татьяна Проторченко.

Она также обратила внимание на проблему, которая заключается в том, что СБУ не контролирует въезд иностранных граждан, потому что ей не дают это делать. Кроме того, медицинская реформа привела к тому, что отсутствует контроль за людьми с психическими расстройствами, добавила Татьяна Проторченко.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка. Стало известно, что злоумышленник требует начать телетрансляцию в частности, на телеканале ZIK. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана. Впоследствии стало известно, что злоумышленника задержали.

Также напомним, что 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне". Вечером того же дня стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

А 23 июля в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. Злоумышленник выдернул чеку и держал за руку правоохранителя, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать. Впоследствии мужчина обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Через некоторое время он отпустил Виталия Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе. В субботу ночью, 1 августа, "полтавского террориста" Романа Скрипника ликвидировали.