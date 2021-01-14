В Закарпатской области загорелся ресторан

Пожар в ресторане на Закарпатье ГСЧС

В 11:16 возгорание было ликвидировано

В селе Синевирская Поляна Закарпатской области произошел пожар в ресторане "На Децу до Цимбора". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"14 января в 10:30 в ГСЧС поступила информация, что в 09:48 в селе Синевирская Поляна Межгорского района в одноэтажном здании ресторана "На Децу до Цимбора" возник пожар кровли на площади 120 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:53 спасатели локализовали пожар. В 11:16 возгорание было ликвидировано.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Напомним, ранее вблизи станции Гороховка Витовского района Николаевской области произошел пожар на территории нефтебазы.