В Закарпатской области два медработника заразились коронавирусом

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Кроме того от коронавирусной болезни в области умерли два человека

В Закарпатской области подтверждено 38 случаев, COVID-19, в том числе у одного врача и медсестры. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Как отмечается, заразился врач и медсестра пульмонологического отделения Ужгородской городской клинической больницы.

Накануне образцы биоматериалов на ПЦР-исследование приняли в 17 медицинских работников, которые контактировали с больными COVID-19 ужгородцами.

Кроме того от коронавирусной болезни в области умерли два человека.

В Украине по состоянию на 09:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

В связи с пандемией в Украине продлили карантин до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине начали действовать ужесточенные ограничения по карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19. Подробнее об этом читайте здесь.