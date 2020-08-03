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В захваченном отделении банка в Киеве взрывчатку не обнаружили, – Геращенко

Захватчик ранее не привлекался к ответственности

Задержание захватчика банка в Киеве Служба безопасности Украины

Взрывотехники провели обыски в помещении банка в Киеве, которое было захвачено террористом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Фейсбук.

Отмечается, что взрывоопасных предметов в бизнес-центре "Леонардо" обнаружено не было.

По словам чиновника, захватчик, гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, с 1998 года в своей стране состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения" (умственная отсталость). В то же время, в Украине он вел спокойный образ жизни, а к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, сегодня утром, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

Позже стало известно, что мужчина, захвативший заложника в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию.

Впоследствии в МВД обнародовали фото и имя мужчины, который захватил отделение. Им оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р.

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Недавно стало известно, что киевского захватчика банка в бизнес-центре "Леонардо" задержали. По словам корреспондента телеканала ZIK, который находился в помещении, где забаррикадировался злоумышленник, мужчина попросил называть себя "святым духом". 

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