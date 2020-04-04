В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

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Сейчас военный проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы

По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщили в ВСУ.

Известно, что военнослужащий, инфицированный коронавирусом, с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРВИ.

Однако, впоследствии, в связи с сохранением температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат.

"Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", - добавили в ВСУ.

К тому же, военнослужащих, контактирующих с ним во время исполнения служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию.

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Отмечается, что в ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевания SARS-CoV-2.

Как сообщалось ранее, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах Украины зарегистрировали у врача Хмельницкого военного госпиталя.

2 апреля у еще одного военного из состава Вооруженных сил Украины подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.