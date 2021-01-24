В ВСУ от коронавируса умер военный

С начала пандемии 14 439 военных выздоровели от COVID-19 Фото из открытых источников

За сутки болезнь подтвердили у 25 военнослужащих

В рядах Вооруженных сил Украины в течение 23 января обнаружили 25 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, один военный погиб. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что болезнь у мужчины подтвердили 4 января. После этого работник Вооруженных сил находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Однако впоследствии его состояние здоровья ухудшилось.

"Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, накануне в лечебные учреждения были госпитализированы семь военных. На лечении дома находятся 128 человек. В ВСУ заверили, что состояние больных удовлетворительное.

Сейчас в Вооруженных силах COVID-19 болеют 768 человек. С начала пандемии 14 439 человек выздоровели, однако 40 – умерли.

Напомним, ранее в НАТО сообщили, что Вооруженные силы Украины запросили международную помощь в преодолении глобальной пандемии коронавируса COVID-19.