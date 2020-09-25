В воинской части Нацгвардии зафиксировали вспышку COVID-19

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Сейчас больные лечатся в территориальном медицинском объединении МВД Украины по Запорожской области

На Запорожье в воинской части №3029 Национальной гвардии Украины коронавирусом заболели трое военных. Об этом пишет "061.ua".

В частности, первым больным стал боец срочной службы, который недавно вернулся из отпуска, который провел в Черкасской области. Первые симптомы у него появились 20 сентября (9 дней после отпуска). Двое других военных почувствовали недомогание 20 и 23 сентября.

После проведения ПЦР-теста на коронавирус у всех трех военнослужащих был подтвержден диагноз COVID-19. Сейчас больные лечатся в Территориальном медицинском объединении МВД Украины по Запорожской области: срочник - в стационаре, контрактники - амбулаторно на самоизоляции под контролем медиков.

Сообщается, что лиц, которые имели контакты с больными поместили на изоляцию на территории военного городка под круглосуточный надзор медиков.

Напомним, по состоянию на утро 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 3 372 новых случаев, 52 человека умерли, 1 788 человек преодолели болезнь.