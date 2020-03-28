В Винницу ограничили въезд из-за вспышки COVID-19

Ограничения на въезде в Винницу Нацполиция

Въехать в город можно будет с киевского, немировского и хмельницкого направлений

С 28 марта в Виннице ограничили въезд транспорта в город с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, въезд в Винницу было ограничено с 20:00. Однако попасть в город все же можно с киевского, немировского и хмельницкого направлений.

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"Согласно протоколу №14 от 27.03.2020 г. заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии", - отметили в пресс-центре.

Кроме этого, в полиции предупредили граждан о карантинных мерах и подчеркнули, что будут делать скрининг температуры водителям и пассажирам, а также дезинфекцию транспортных средств.

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Напомним, накануне, 27 марта, мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что в родильном доме №2 пятеро медиков заболели COVID-19. В связи с этим медучреждение закрыли на карантин.