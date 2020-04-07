live
Новости » События Читати новину українською

В Винницкой области мужчина устроил стрельбу из дома, ранены четверо полицейских

Задержание злоумышленника в Винницкой области Facebook-страница МВД Украины

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Правоохранители Винницкой области задержали вооруженного злоумышленника, который устроил стрельбу из дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В Шаргороде (Винницкая область - ред.) бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом 52-летнего правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу заперся в собственном доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по полицейским, которые прибыли на вызов. В результате инцидента 4 правоохранителя получили ранения, угрозы их жизни нет.

На данный момент стрелок задержан, при задержании он также получил ранения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новости по теме: Пожар в Чернобыльской зоне: Полиция задержала подозреваемого в поджоге леса

Напомним, ранее правоохранители составили админпротоколы на двух участников инцидента в столичном Гидропарке.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Обучение онлайн на телеканале ZIK: Как правильно считать роботов Пандемия выявила одну из самых жестких проблем нашего общества, – Наташа Влащенко Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – полное видео Прокуратура сообщила о подозрении нападавшему на журналистов ZIK
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Усиление ограничительных мер. Состояние экономики | Ток-шоу
Жесткий карантин в стране. Что будет с экономикой? | Детали дня с Юлией Литвиненко | 06.04.20
Михаил Добкин | Условия жесткого ограничения в стране| Ток-шоу
Олег Ляшко | Усиление ограничительных мер. Состояние экономики и энергетики | Ток-шоу
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу