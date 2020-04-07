В Винницкой области мужчина устроил стрельбу из дома, ранены четверо полицейских

Задержание злоумышленника в Винницкой области Facebook-страница МВД Украины

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Правоохранители Винницкой области задержали вооруженного злоумышленника, который устроил стрельбу из дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В Шаргороде (Винницкая область - ред.) бойцы спецподразделения КОРД задержали вооруженного ружьем и пистолетом 52-летнего правонарушителя, который после угроз расправой своему соседу заперся в собственном доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по полицейским, которые прибыли на вызов. В результате инцидента 4 правоохранителя получили ранения, угрозы их жизни нет.

На данный момент стрелок задержан, при задержании он также получил ранения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее правоохранители составили админпротоколы на двух участников инцидента в столичном Гидропарке.