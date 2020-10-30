В Винницкой области задержали главу ОТГ за получение взятки в 10,5 тыс. долларов

По данным правоохранителей, чиновник получил взятку за подписание договора об аренде земли

В Винницкой области задержали главу одной из объединенных территориальных общин при получении взятки размером 10,5 тыс. долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что чиновник получил неправомерную выгоду за подписание с субъектом предпринимательской деятельности договора аренды земли общей площадью 21 га.

Известно, что правоохранители подозревают главу ОТГ в совершении преступления по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и возможную причастность к нему других лиц.

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Напомним, недавно прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые предложили служебному лицу 1 млн долларов за должность руководителя полиции Ровенской области. Одним из подозреваемых является бывший сотрудник органов внутренних дел.