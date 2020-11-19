В Винницкой области трое злоумышленников лишили свободы и пытали двух мужчин за несуществующий долг

Подозреваемых в незаконном лишении людей свободы уже задержали

В Винницкой области правоохранители задержали трех злоумышленников, которые лишили свободы и пытали двух человек за несуществующий долг размером 3 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что вечером 17 ноября злоумышленники силой вывезли двух мужчин из Жмеринки в Шаргород, закрыли их в частном доме, и пытали с требованием заплатить деньги. Своих жертв нападавшие били битами и запугивали выстрелами из огнестрельного оружия. На следующее утро одного из мужчин отпустили для того, чтобы он принес средства, а другого оставили в заложниках.

После получения информации о преступлении, правоохранители установили место, где удерживают заложника, и сегодня, 19 ноября, освободили его. В то же время подозреваемые пытались скрыться на машине, но во время преследования за пределами населенного пункта правоохранители оттеснили их автомобиль, который наехал на дерево. Впоследствии злоумышленники пытались убежать в лес, но их задержали спецназовцы.

Как сообщают в Нацполиции, преступниками оказались трое жителей Шаргородского района в возрасте 31, 32 и 33 года. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Известно, что во время проведения обыска в доме, где держали заложников, следователи изъяли биты, ножи, а также другие вещественные доказательства.

Сейчас открыты уголовные производства по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека, а также об умышленном средней тяжести телесном повреждении. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали вооруженных нападавших, которые похитили частного предпринимателя, пытали его и требовали 2 миллиона долларов. Злоумышленники вывезли мужчину в лес, где привязали его к дереву.