В Винницкой области столкнулись грузовик и легковушка, есть погибший и травмированные

ДТП на Винничине Национальная полиция Украины в Винницкой области

Авария произошла на автодороге Винница - Жмеринка вблизи села Пултовцы

В Винницкой области вблизи села Пултовцы столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области.

По предварительной информации следствия, водитель не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Renault.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров Renault Sandero получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего"). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 13 ноября, в Киеве произошло ДТП, во время которого водитель такси влетел в остановку общественного транспорта. В результате один человек погиб на месте, еще один - умер в карете скорой. Также несколько человек травмировались. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем такси, уснул.