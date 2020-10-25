В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка

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Всех, кто находился на участке, эвакуировали

В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тывров. На место прибыла полиция. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Ранее сообщалось, что в Сумской области двое злоумышленников напали на кандидата в депутаты и его жену и нанесли им телесные повреждения.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

К слову, по состоянию на 10: 00 в Украине четыре избирательных участка в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях остались неоткрытыми.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают, что на ряде участков не соблюдены противоэпидемиологические средства. В частности, в очередях не соблюдают дистанцию, а некоторые члены комиссии не надевают маски.