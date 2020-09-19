В Винницкой области произошло тройное ДТП с жертвами, среди пострадавших дети

Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения

В Липовецком районе Винницкой области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли и два ребенка попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел в субботу, 19 сентября, на автодороге сообщением Турбов-Винница, неподалеку от поворота на с. Козинцы Липовецкого района.

Как отмечается, водитель внедорожника Audi Q-7 выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с иномарками Volkswagen Passat и Opel, в результате чего погибли двое жителей Липовецкого района - 61-летний мужчина и 53-летняя женщина. Также с травмами различной тяжести доставили в больницу двух пассажиров авто - 8-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.

Как отмечается, водитель внедорожника, винничанин, 1976 года рождения, задержан в процессуальном порядке. На момент совершения аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц), что предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, ранее в Черновицкой области произошла ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек, а еще 12 человек пострадали.