В Винницкой области подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

Фото из открытых источников

Всего в регионе зарегистрировано 27 подозрений заражения Covid-19

В Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом во время брифинга заявил председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский, передает Укринформ.

По его словам, всего в Винницкой области зарегистрировано 27 подозрений Covid-19.

"По состоянию на 14.00 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - сказал он.

Глава ОГА добавил, что образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Новости по теме: Шмыгаль рассказал, каким образом коронавирус попадает в Украину

Как сообщалось ранее, в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавирусной инфекции.

Также отмечалось, что в Тернопольской области первый человек умер от коронавируса.

Новости по теме: Еще одна страна Европы обошла Китай по количеству смертей от коронавируса COVID-19

Тем временем мэр столицы Кличко сообщил о трех новых случаях коронавируса в столице и рассказал детали о инфицированных.