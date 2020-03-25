В Винницкой области подтвердили первый случай заболевания коронавирусом
Всего в регионе зарегистрировано 27 подозрений заражения Covid-19
В Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом во время брифинга заявил председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский, передает Укринформ.
По его словам, всего в Винницкой области зарегистрировано 27 подозрений Covid-19.
"По состоянию на 14.00 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая лабораторно не подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз подтвержден лабораторно", - сказал он.
Глава ОГА добавил, что образцы материалов от трех заболевших исследуются методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МОЗ Украины".
Как сообщалось ранее, в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавирусной инфекции.
Также отмечалось, что в Тернопольской области первый человек умер от коронавируса.
Тем временем мэр столицы Кличко сообщил о трех новых случаях коронавируса в столице и рассказал детали о инфицированных.