В Винницкой области от COVID-19 скончался главврач больницы

Сергей Карпухин/ТАСС

16 октября его госпитализировали в Тульчинскую ЦРБ

В Винницкой области вследствие осложнений от коронавируса умер главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица. Об этом сообщила народный депутат Лариса Билозир в Facebook.

"Печальное известие из моего округа. Сегодня на 52–м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнения вызванные коронавирусной болезнью", - написала Билозир.

По ее словам, 16 октября его госпитализировали в Тульчинскую ЦРБ с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, а 22 октября, в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу, где и умер.

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Напомним, действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук умер 28 октября от коронавируса.

К слову, по состоянию на утро 28 октября в Украине лабораторно подтверждено 363 075 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 7 474 новых случая заражения, 3 306 пациентов выздоровели, а 165 человек умерли.