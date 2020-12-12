В Винницкой области эвакуатор влетел в грузовик, двое погибли

ДТП вблизи пгт Вороновица Нацполиция

Водитель лафета, перевозивший два автомобиля, выехал на встречную полосу

В Винницкой области вблизи пгт. Вороновица столкнулись грузовик и эвакуатор. В результате ДТП погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, авария произошла 12 декабря примерно в 4:30. По предварительной информации, 28-летний водитель лафета "Мерседес", который на прицепе перевозил два автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель эвакуатора и его 58-летний пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм. Оба были жителями Ровенской области. Водитель грузового автомобиля DAF не пострадал.

Впоследствии на место ДТП выехала следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии и проводят соответствующие экспертизы.

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В то же время следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Хмельницкой области легковушка на скорости влетела в кювет, в результате чего погибли три человека, еще один мужчина получил травмы.