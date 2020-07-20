В Винницкой области девушка на трое суток застряла в лисьей норе

Фото из открытых источников

Сейчас девушку доставили в больницу для проведения медицинского осмотра

В Винницком районе после трех дней поисков нашли 16-летнюю Наталью Кателян, которая, как оказалось, провалилась в лисью нору. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, пропавшую без вести девушку разыскали в понедельник, 20 июля около 17:00, отрабатывая в очередной раз окрестности села. Несовершеннолетнюю увидел местный житель на поле.

Девушка исчезла 17 июля после 16:00 в селе Александровка. Она пасла скот вместе с мамой, а потом пошла по воду и не вернулась.

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Как отмечается, девушку почти трое суток искали полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии и местной громадой. Спасателями отрабатывали территорию села и близлежащие населенные пункты, проверяли водоемы, колодцы, заброшенные помещения. Участковые полицейские провели подворный обход села и опросили жителей окрестных сел. К поискам также привлекли кинолога со служебной собакой.

Оказалось, что девушка застряла в лисьей норе, она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Правоохранители вызволили ее из земляной ловушки, затем девушку доставили в больницу для проведения медицинского осмотра.

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Напомним, недавно в Жовковском районе Львовской области нашли мертвой почтальона, которая бесследно исчезла в лесу 29 июня.