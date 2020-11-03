В Виннице супруги удерживали в подвале мужчину, требуя вернуть долг, которого не существовало

В Виннице супруги в неволе удерживали мужа за несуществующий долг МВД Украины

Преступникам грозит до 5 лет лишения свободы

В Виннице супруги незаконно держали в подвале 25-летнего винничанина, требуя вернуть долг, которого не существовало. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В полицию за помощью обратилась жена потерпевшего о том, что ее мужа похитили неизвестные люди и незаконно удерживают", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники обвинили потерпевшего, который работал у них, в краже 12 тыс. грн. 25-летний потерпевший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.

Как сообщается, во время осмотра автомобиля полицейскими изъяты мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

Сейчас 36-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Оценка действий его 30-летней жены будет дана во время следствия. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 146 ч. 2 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"). Такое преступление карается заключением на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили и остановили работу "реабилитационного центра", расположенного в частном доме в одном из сел Жовковского района Львовской области, в котором незаконно удерживали десятки людей с нарко- и алкозависимостью.