live
Новости » События Читати новину українською

В Виннице из-за непогоды подтоплены несколько районов

Спасатели откачивают воду на трех улицах

В Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сейчас спасатели оказывают помощь по откачке воды на территории частных домохозяйств на трех улицах.

Кроме того, непогода привела и к падению деревьев. В частности, было зафиксировано два случая падения на автомобили. В одном из них находилась женщина, но, к счастью, она не пострадала. Специалисты убирают обломки деревьев на 8 улицах.

В то же время, сильные порывы ветра повредили конструкцию балконной рамы в одной из многоэтажек. Прибывшие на место инцидента спасатели демонтировали разрушенную раму.

Новости по теме: Китай накрыло мощное наводнение: Более 125 тысяч были эвакуированы. Видео

Напомним, не так давно в Черновицкой области из-за сильного ветра были повреждены крыши и обесточены населенные пункты. Как отмечается, ураган сорвал часть кровли со школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Кроме этого, были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов и повалены четыре дерева. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В ЕС одобрили предложение об увеличении торговли с Украиной Трамп считал Украину частью России, - Джон Болтон Длительное перемирие на Донбассе и новые инициативы главы ТКГ Кравчука В Офисе президента прокомментировали скандал со срывом спецоперации с ЧВК
Loading...

программы канала ZIK

Онлайн-марафон ко Дню Независимости Украины | 24.08.20
День Независимости Украины. Нападение на журналистов ZIK | Ток-шоу
Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Трамп VS Байден. Кто станет хозяином Белого дома? |
Украинцы празднуют День флага. Грандиозное авиашоу. Коронавирус в мире | #Новости | 23.08.20
Олеся Медведева | Ток-шоу