В Виннице из-за непогоды подтоплены несколько районов

Спасатели откачивают воду на трех улицах

В Виннице из-за сильного дождя и порывов ветра произошло подтопление частных домов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сейчас спасатели оказывают помощь по откачке воды на территории частных домохозяйств на трех улицах.

Кроме того, непогода привела и к падению деревьев. В частности, было зафиксировано два случая падения на автомобили. В одном из них находилась женщина, но, к счастью, она не пострадала. Специалисты убирают обломки деревьев на 8 улицах.

В то же время, сильные порывы ветра повредили конструкцию балконной рамы в одной из многоэтажек. Прибывшие на место инцидента спасатели демонтировали разрушенную раму.

Напомним, не так давно в Черновицкой области из-за сильного ветра были повреждены крыши и обесточены населенные пункты. Как отмечается, ураган сорвал часть кровли со школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Кроме этого, были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов и повалены четыре дерева.