В Венгрии перевернулся автобус: 1 человек погиб, более 30 пострадали

ДТП в Венгрии Фото из открытых источников

На данный момент правоохранители определяют причину аварии

В Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего 1 человек погиб, еще 34 получили травмы. Об этом пишет TVN24.

В частности, инцидент произошел, когда автобус с гражданами Польши, которые ехали из Болгарии, съехал с шоссе в кювет. В автобусе ехали 46 человек, в том числе два водителя.

Отмечается, что авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза. После аварии дорога была полностью перекрыта.

Сейчас правоохранители определяют причину аварии.

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Напомним, ранее в Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли двое бойцов АТО, в результате чего правоохранители открыли уголовное дело. Трагедия случилась ночью 5 августа вблизи города Гайсин. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 2108 под управлением 32-летнего жителя Хмельницкого района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Мерседес".