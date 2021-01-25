На Закарпатье двое мужчин выбивали из бизнесмена 100 тыс. долл. несуществующего долга

Задержание двух вымогателей в Ужгороде Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали злоумышленников после получения всей суммы средств

Правоохранители задержали в Ужгороде двоих мужчин, которые требовали у бизнесмена 100 тыс. долларов с угрозой применения насилия. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, в течение декабря 2020 – января 2021 годов безосновательно требовавшие от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников после получения всей суммы средств, которые были изъяты.

В помещениях фигурантов были проведены обыски, следователи изъяли оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и принимаются меры для установления других соучастников уголовного правонарушения. Продолжается досудебное следствие.

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