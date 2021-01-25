На Закарпатье двое мужчин выбивали из бизнесмена 100 тыс. долл. несуществующего долга
Правоохранители задержали злоумышленников после получения всей суммы средств
Правоохранители задержали в Ужгороде двоих мужчин, которые требовали у бизнесмена 100 тыс. долларов с угрозой применения насилия. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, в течение декабря 2020 – января 2021 годов безосновательно требовавшие от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленников после получения всей суммы средств, которые были изъяты.
В помещениях фигурантов были проведены обыски, следователи изъяли оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны и денежные средства.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и принимаются меры для установления других соучастников уголовного правонарушения. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее в Сумской области оперативники Департамента военной контрразведки задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины во время сбыта партии взрывчатки – трех килограммов пластида с детонатором.