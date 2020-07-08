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В Ужгороде произошла массовая драка с битами и стрельбой

Фото: Виталий Глагола / Telegram

Двое мужчин доставлены в больницу с ранениями от резиновых пуль

На границе города Ужгород с селом Минай, вблизи ресторана "Верховинский совет", произошла перестрелка. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале .

По предварительной информации, происшествие произошло около 21:30 во вторник, 7 июля. Две компании отдыхали в одном заведении и произошел бытовой конфликт. В ходе него автомобиль пострадавших BMW 5 на немецкой регистрации был разбит бейсбольными битами.

"После этого в ход пошли биты, а потом один из мужчин выстрелил в двух других. Они доставлены в больницу с ранениями от резиновых пуль. Личность нападавшего уже установлена. Сейчас его ищут правоохранители", - сказано в сообщении.

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