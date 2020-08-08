В Ужгороде неизвестные изуродовали предвыборные билборды
Это уже не первое нападение на политическую силу. Недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской ячейки политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь”
На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Андрея Погорелова появились надписи красной краской. Об этом сообщает "Первый".
В партии отмечают, что это не более, чем позорные действия мелких хулиганов, которые не умеют отстаивать свои политические взгляды цивилизованным путем.
Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. Председатель Ужгородской ячейки политсилы добавил – такими позорными действиями их не остановить. А политическая сила, одержав победу, наведет порядок не только в городе, но и во всей стране.