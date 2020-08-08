В Ужгороде неизвестные изуродовали предвыборные билборды

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии “Оппозиционная Платформа – За жизнь” Андрея Погорелова появились надписи красной краской Фото из открытых источников

Это уже не первое нападение на политическую силу. Недавно от рук злоумышленников пострадал и офис городской ячейки политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь”

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Андрея Погорелова появились надписи красной краской. Об этом сообщает "Первый".

Новости по теме: Ломали двери даже в офис адвокатов: В офисе парторганизации ОПЗЖ среди ночи произошло незаконное проникновение

В партии отмечают, что это не более, чем позорные действия мелких хулиганов, которые не умеют отстаивать свои политические взгляды цивилизованным путем.

На четырех рекламных щитах председателя ужгородского городского отделения политической партии “Оппозиционная Платформа – За жизнь” Андрея Погорелова появились надписи красной краской Фото из открытых источников

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности. Председатель Ужгородской ячейки политсилы добавил – такими позорными действиями их не остановить. А политическая сила, одержав победу, наведет порядок не только в городе, но и во всей стране.