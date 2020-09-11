В Умани владелец кафе отказался пускать хасидов в заведение

По словам мужчины, цель его действий – нераспространение вируса COVID-19

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В Умани правоохранители открыли уголовное производство о нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

Отмечается, что в полиции получили сообщение о том, что в одном из кафе города неизвестный разместил табличку на трех разных языках с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются. Заявитель написал, что табличка демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам.

Правоохранители установили, что табличку вывесил владелец заведения. По словам мужчины, он разместил соответствующую информацию с целью нераспространения вируса COVID-19. Полицейские изъяли вещественные доказательства и направили их на соответствующее экспертное исследование.

Сейчас известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Ранее сообщалось, что у восьми хасидов-паломников, прибывших в Умань на иудейское празднование Рош ха-Шана, обнаружили коронавирусную инфекцию. Шестеро находятся на самоизоляции, а еще двое туристов уже получили повторный отрицательный результат теста.