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В Умани вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО: Открыто уголовное дело

Злоумышленники повредили фотографии и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы Нацполиция

Злоумышленникам грозит штраф или тюремное заключение

В Умани повредили мемориальную стену воинам АТО, в результате чего правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Черкасской области. 

В пятницу утром, 8 января, местные жители известили местную полицию о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждены три фотографии и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы.

Нацполиция

По данному факту было открыто уголовное производство по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом).

Виновникам грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет.

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Злоумышленников, которые повредили мемориал, разыскивают правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский Союз участников АТО". 

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева вблизи станции метрополитена "Берестейская" вандалы облили краской памятник воинам АТО/ООС.

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