В Умани с ножом напали на хасидов-подростков. Фото и видео

В Умани неизвестные нанесли ножевое ранение 17-летнему брацлавскому хасиду Об'єднана єврейська громада України

Один из брацлавских хасидов получил ножовое ранение щеки

В городе Умань Черкасской области в ночь на 18 октября было совершено нападение на двох хасидов-подростков, старший из которых получил ножевое ранение щеки. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины.

Как отмечается, инцидент произошел ночью за могилой Раби Нахмана. По предварительной информации, трое молодых людей в возрасте примерно 20-22 лет напали на двух подростков-хасидов 15 и 17 лет. В результате последний получил ножевое ранение щеки.

"Группа из троих неизвестных нанесла ножевое ранение 17-летнему брацлавскому хасиду. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение. При этом событию не предшествовал какой-либо конфликт. Пострадавших караулили в подворотне", - отметили в пресс-центре ОЕОУ.

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Также было установлено, что камеры видеонаблюдения в районе улицы Пушкина засняли нападавших, которые убегали с места преступления.

Позже объединённая еврейская община Украины заявила, что ждёт решительных действий от правоохранительных органов и наказания преступников.

Напомним, ранее в Умани произошел конфликт между группой граждан Украины и группой брацлавских хасидов, в результате чего правоохранители открыли производство.