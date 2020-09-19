В Умани поймали пропагандиста, который призвал к уничтожению евреев

Злоумышленник распространял пропаганду в соцсети

Накануне празднования Рош га-Шана в Умани сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили интернет-пропагандиста, который призывал к межнациональной розни. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, житель Умани на персональной страничке в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти.

Как отмечается, злоумышленник публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей и призвал к истреблению граждан этой нации.

По предварительным выводам экспертов, опубликованные правонарушителем материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. По факту правоохранители начали уголовное производство.

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Напомним, ранее в Умани во время патрулирования мест паломничества хасидов на время Рош га-Шана правоохранители составили семь административных протоколов.