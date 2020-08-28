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В Умани открыли уголовное дело из-за стычки с хасидами

Украинцы препятствовали иностранцам попасть на территорию домовладения

Фото из открытых источников

В Умани Черкасской области правоохранители открыли производство из-за столкновения украинцев с иностранцами, которые приехали праздновать Рош ха-Шана. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черкасщины.

Отмечается, что вчера, 27 августа, около 23:00 правоохранители получили сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов. Полицейские, которые прибыли на место инцидента, установили, что группа украинцев препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения коронавируса и, по их мнению, незаконным строительством.

В результате, на месте обеспечили охрану общественного порядка установили всех лиц, и предупредили дальнейшие противоправные действия.

Сейчас известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Вероятным виновникам конфликта грозить штраф или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Президент попросил представителей обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей во время празднований.

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