В Умани коронавирус диагностировали у 6-месячного ребенка
Его доставили в инфекционное отделение больницы
В городе Умань, Черкасской области, коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка.
Об этом сообщил городской председатель Умани Александр Цебрий в Facebook.
В целом, по его словам, в инфекционную больницу обратились шесть человек.
В субботу, 28 марта, у них взяли анализы и по состоянию на сегодня есть четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом, среди которых упомянутый выше 6-месячный ребенок.
В настоящее время все лица находятся в инфекционной больнице.
Вместе с тем мэр Умани призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.
Напомним, ранее в Украине уже фиксировали случаи заболевания коронавирусом среди детей - сначала на Волыни коронавирусом заболел 7-летний ребенок, а впоследствии коронавирусной инфекцией заразился ребенок в Винницкой области.
В мире также подтвердили случаи заражения коронавирусом среди детей - у новорожденного ребенка из Британии диагностировали COVID-19, перед этим в Грузии, а теперь стало известно, в США также зафиксировали первую смерть новорожденного от коронавируса.