В Умани коронавирус диагностировали у 6-месячного ребенка

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Его доставили в инфекционное отделение больницы

В городе Умань, Черкасской области, коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка.

Об этом сообщил городской председатель Умани Александр Цебрий в Facebook.

В целом, по его словам, в инфекционную больницу обратились шесть человек.

В субботу, 28 марта, у них взяли анализы и по состоянию на сегодня есть четыре подтвержденных случая заражения коронавирусом, среди которых упомянутый выше 6-месячный ребенок.

В настоящее время все лица находятся в инфекционной больнице.

Вместе с тем мэр Умани призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.

Напомним, ранее в Украине уже фиксировали случаи заболевания коронавирусом среди детей - сначала на Волыни коронавирусом заболел 7-летний ребенок, а впоследствии коронавирусной инфекцией заразился ребенок в Винницкой области.

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В мире также подтвердили случаи заражения коронавирусом среди детей - у новорожденного ребенка из Британии диагностировали COVID-19, перед этим в Грузии, а теперь стало известно, в США также зафиксировали первую смерть новорожденного от коронавируса.