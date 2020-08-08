В Украину пытались ввезти контрабандных сигарет на 7 млн гривен

Злоумышленником оказался 29 летний гражданин Беларуси

Пограничники изъяли партию контрабандных сигарет на 7 миллионов гривен в пункт пропуска "Новые Яриловичи". Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В пункт пропуска "Новые Яриловичи" на въезд в Украину полосой движения "красный коридор" прибыл грузовой автомобиль марки "Даф". За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз – минеральные удобрения", - говорится в сообщении.

Так, во время осмотра авто пограничники обнаружили более 530 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 миллионов гривен.

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Напомним, ранее в Польше задержали восемь человек за подпольное изготовление сигарет, шестеро из них – граждане Украины. Во время обысков была изъята полная производственная линию для изготовления сигарет, 11 тонн табака, миллион единиц сигарет и полупродукты для изготовления табачных изделий.