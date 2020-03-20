СБУ заблокировала контрабанду некачественных медпрепаратов в Украину

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Контрабанду доставляли из РФ и некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии

На территорию Украины пытались незаконно доставить некачественные медицинские препараты сердечно-сосудистой и онкологической групп. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве незаконную переправку из РФ, некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии оптовых партий лекарственных средств сомнительного качества на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контрабандный товар продавался заказчикам "на удаленном доступе" через почту, объясняющие это распространением вируса COVID-19.

В частности, в Украину эту продукцию нелегально доставляли кур’барьеры с нарушением температурных режимов транспортировки медсредств и избегая соответствующего контроля качества препаратов.

Впоследствии во время обысков правоохранители изъяли более 90 наименований лекарственных средстве на сумму свыше 3 миллиона гривен. По информации экспертов, эта медицинская продукция представляла опасность для здоровья’я населения.

К слову, товар сомнительного качества реализовывался в Украине по значительно завышенным ценам под видом качественных оригинальных препаратов. Однако документов и сертификатов качества у этой продукции не было.

Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда предотвратили контрабанде нескольких тысяч медицинских масок, которые пытались вывезти из Украины в Румынию.