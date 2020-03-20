live
Новости » События Читати новину українською

СБУ заблокировала контрабанду некачественных медпрепаратов в Украину

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Контрабанду доставляли из РФ и некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии

На территорию Украины пытались незаконно доставить некачественные медицинские препараты сердечно-сосудистой и онкологической групп. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

"Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Киеве незаконную переправку из РФ, некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии оптовых партий лекарственных средств сомнительного качества на территорию нашей страны", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, контрабандный товар продавался заказчикам "на удаленном доступе" через почту, объясняющие это распространением вируса COVID-19.

В частности, в Украину эту продукцию нелегально доставляли кур’барьеры с нарушением температурных режимов транспортировки медсредств и избегая соответствующего контроля качества препаратов.

Впоследствии во время обысков правоохранители изъяли более 90 наименований лекарственных средстве на сумму свыше 3 миллиона гривен. По информации экспертов, эта медицинская продукция представляла опасность для здоровья’я населения.

К слову, товар сомнительного качества реализовывался в Украине по значительно завышенным ценам под видом качественных оригинальных препаратов. Однако документов и сертификатов качества у этой продукции не было. 

Напомним, ранее пограничники Мукачевского отряда предотвратили контрабанде нескольких тысяч медицинских масок, которые пытались вывезти из Украины в Румынию. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Олег Рубан и Иван Либерман о коронавирусе без фейков и истерики в ток-шоу "19" на ZIK. Полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Макс Бужанский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Украина в изоляции. Эвакуация украинцев из-за границы | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020