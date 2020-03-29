В Украину прибыл второй самолет с Китая с партией противоэпидемических средств
В обед гуманитарный груз начнут развозить по регионам
Второй самолет с Китая со средствами защиты от коронавируса приземлился в Борисполе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Второй самолет с Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе", - написал он.
Отмечается, что среди средств защиты есть 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты и 1,8 миллионов обычных медицинских масок.
По словам заместителя руководителя ОП, сейчас гуманитарный груз едет на логистический склад, а уже в обед его отправят в каждый регион Украины.
"Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты", - добавил Тимошенко.
Ожидается, что ночью отдельной доставкой прибудет 100 тысяч ПЦР-тестов на выявление коронавируса.
Ранее сообщалось, что сегодня в Украину из Китая должен прилететь еще один самолет с гумпомощью.
В настоящее время в Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 418.
Также сегодня утром на столичный вокзал прибыл спецрейс с украинцами из России, эвакуированными из-за эпидемии коронавируса.