В Украину прибыл самолет с эвакуированными пассажирами из Италии

На борту самолета находятся 123 пассажира

Эвакуированные из Италии граждане прибыли в Киев Офис президента

В воскресенье ночью, 15 марта, в 22:23 в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Италии гражданами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, самолет с 123 пассажирами на борту приземлился в международном аэропорту "Борисполь", в Киеве.

В частности, по поручению президента Владимира Зеленского доставку украинских граждан было организовано самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт Марко Поло).

"Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют разрешение на проживание в Украине и, согласно постановлению Кабинета Министров, могут въезжать в нашу страну", - отметили в пресс-центре.

Кроме этого, перед посадкой в самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни. По информации пресс-центра ОП, в Киеве пассажиров также осмотрят медики.

Также все эвакуированы подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней.

"За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - добавили в пресс-центре ОП.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в 16:00 самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines вылетел из аэропорта "Борисполь" для эвакуации 95 своих граждан из Венеции, что пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.