В Украину под видом пищевых добавок пытались ввезти более тысячи IPhone

Через "Ягодин" пытались завезти незадекларированный товар на 3 млн грн ГПСУ

Автомобиль пытался пересечь границу с заявленным грузом "пищевые добавки, сиропы, пищевые продукты"

В Украину через пункт пропуска "Ягодин", что на границе с Польшей, пытались завезти электронную технику на сумму свыше трех миллионов гривен под видом пищевых добавок. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, грузовой автомобиль "Рено" пытался заехать на территорию Украины с заявленным грузом "пищевые добавки, сиропы, пищевые продукты" на 70 тысяч гривен. Однако, на пункте пропуска пограничники обнаружили в прицепе автомобиля поврежденные металлическую проволоку и пломбу. Впоследствии, в ходе дальнейшего осмотра было выявлено партию незадекларированного товара.

По последним подсчетам, нелегально пытались завезти 1042 мобильных телефона марки Apple IPhone 4 телевизоры Samsung и лазерный сепаратор марки M-Triangle. Общая сумма незадекларированного товара составила более 3 млн грн. Впоследствии эту продукцию было изъято работниками таможни.

Напомним, недавно в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины воспрепятствовали незаконному вывозу из страны к ЕС партии респираторных масок.