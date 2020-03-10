В Украину не впустили члена "Единой России", который имеет медаль "За возвращение Крыма"

Российский чиновник прибыл в Украину с частной целью и должен был провести переговоры по добыче гранита

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали во въезде и запретили посещать Украину российскому чиновнику, которого в РФ наградили медалью "За возвращение Крыма". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, гражданин России, 1965 года рождения, прилетел вчера, 9 марта, рейсом из Минска (Беларусь) в киевский аэропорт "Жуляны".

Во время пограничного контроля он заявил, что прибыл с частной целью, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является генеральным директором одного из литейно-механических заводов в РФ.

Паспорт россиянина Госпогранслужба

Кроме того, в ходе дополнительной проверки было установлено, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при МУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет награды от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

Отмечается, что пограничники отказали россиянину в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на три года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

После всех проверок мужчину вернули обратным рейсом в Минск.

Напомним, ранее двум российским актерам – Павлу Баршаку и Елене Кориковой – запретили въезд в Украину на 10 лет за то, что они посещали оккупированный Крым.

Кроме того, Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.