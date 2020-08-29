В Украину экстрадировали из России сообщника агента ФСБ, который убил украинского военного Мамчура

В Ровенскую область экстрадировали сообщника убийцы Мамчура Нацполіція

После соответствующего решения суда задержанного отправили под стражу

В Украину из Российской Федерации экстрадировали сообщника агента ФСБ Олега Смородинова, который в 2016 году в городе Ровно убил украинского военного Ивана Мамчура. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Так, в сентябре 2016 года в одной из многоэтажек на улице Видинской в Ровно убили работника СИЗО Ивана Мамчура. Мужчина погиб в результате огнестрельного ранения. Впоследствии полиция квалифицировала преступление как умышленное убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений.

Во время досудебного расследования полицейские установили личности злоумышленников. Однако, преступники успели уехать из Украины. Как выяснилось, убийцы поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство Мамчура вознаграждение 2 000 долларов США и 300 000 рублей.

Позже, в ноябре 2016 года на границе в Харьковской области был задержан подозреваемый в убийстве Олега Смородинова, который родом из Мариуполя.

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"Во время убийства 38-летний сообщник злоумышленника следил за обстановкой на улице. В его обязанности входило подать сигнал, что потерпевший зашел в подъезд и следить за недопущением посторонних лиц в помещения, чтобы не помешать преступлению", - добавили в пресс-центре полиции.

После этого сообщника Смородинова объявили в международный розыск. Через некоторое время было установлено, что он скрывался в Москве. Для подтверждения этой информации и установления местонахождения подозреваемого Интерпол направил соответствующие запросы. В июне 2019 года украинской стороне сообщили, что 38-летний подозреваемый задержан и арестован в России.

А недавно, 26 августа, в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области подозреваемого передали украинской полиции. После чего суд ровно отправил задержанного под стражу.

Напомним, недавно в ФСБ России заявили о задержании военного Ракетных войск стратегического назначения РФ, который якобы передавал секретную информацию украинской стороне.