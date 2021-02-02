В Украину экстрадировали из Дании главаря житомирской банды наркодельцов

Задержание главаря житомирской банды наркодельцов Нацполиция

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

В Украину экстрадировали из Дании организатора житомирской наркогруппировки, который больше года скрывался за границей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в 2019 году были задержаны четыре участника группы, которая изготавливала амфетамин. Однако, главный фигурант, воспользовавшись сходством с родным братом, сбежал за границу. Беглеца объявили в международный розыск. Впоследствии правоохранители в сотрудничестве с Интерполом задержали злоумышленника.

"Более года злоумышленник скрывался от правоохранительных органов. Однако при содействии НЦБ "Интерпол", в королевстве Дания 50-летнего житомирянина задержали и экстрадировали в Украину", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, житель Житомирской области привлек своих родных и близких к производству психотропного вещества. Впоследствии их оптовыми партиями распространяли в Житомирской и Винницкой областях.

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В результате злоумышленникам вручили подозрение по части 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Главный организатор находится сейчас в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Киеве арестовали без права внесения залога семерых правоохранителей из Павлограда Днепропетровской области, которых подозревают в торговле наркотиками.