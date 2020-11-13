В Украинской таксомоторной ассоциации заявили о незащищенности пассажиров нелегальных такси

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Нет ни одного судебного прецедента, когда пассажир такого такси мог бы защитить свои права, говорит Андрей Антонюк

Дорожно-транспортные происшествия с участием такси, в которых травмируются и гибнут пассажиры, происходят в Киеве почти ежедневно. Однако в Украине нет ни одного прецедента, где суд признал бы человека, который ехал в нелегальном такси и попал в ДТП, что у него есть хоть какие-то права.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

"Все эти интернет-приложения, каждое из них заявляет, что никакими службами такси они не являются. Каждому пассажиру они сразу на своей странице перед тем, как давать услуги, заявляют, что они ни за что не отвечают, они не являются перевозчиками, и даже если пассажиру будет грозить что-нибудь, эти компании не должны и не будут принимать никаких мер. Здесь у этой медали есть две стороны. Первое - это то, что пассажир соглашается сам на то, что лишен каких-либо прав. Второе, это то, что наше государство позволяет так поступать в отношении наших граждан, что людей могут возить наркоманы, люди, которые имеют уголовное прошлое", – отметил Андрей Антонюк.

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Глава Украинской таксомоторной ассоциации продолжил:"Эти же компании создают такие условия, что водители для того, чтобы заработать какие-то деньги, устанавливается норма в Киеве не менее 80 заказов за неделю, а это надо работать человеку по 16-18 часов за рулем".

Эксперт резюмировал: "Почему такая ситуация? Потому что есть вседозволенность. Пока нелегалов полиция не будет наказывать, будут гибнуть люди и страдать".

Андрей Антонюк заметил, что пассажир, который попал в ДТП, едучи в такси, не может в суде защитить свои права, поскольку суд не принимает во внимание СМС-сообщения от операторов, ведь единственным доказательством поездки есть чек.

"И у нас ни одного нет судебного прецедента, где бы даже суд признал человека, который ехал в нелегальном такси, что у него есть хоть какие – то права", - отметил Андрей Антонюк.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Киеве на Кольцевой произошло ДТП, во время которой водитель такси влетел в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем такси, уснул.

В Киеве правоохранители задержали таксиста, который утром въехал в остановку общественного транспорта и сбил насмерть двух женщин.