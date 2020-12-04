Выстрелов не слышали: В ГПСУ отреагировали на информацию ФСБ о перестрелке на границе

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Украинская сторона встретится с представителями России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента

Государственная пограничная служба Украины не зафиксировала никаких нарушений, однако продолжает проверять информацию от ФСБ РФ насчет стрельбы на границе. Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он отметил, что сейчас украинские пограничники проверяют участок местности, где могло произойти нарушение границы.

"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие, якобы, произошло в полночь по московскому времени. Отмечу, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом границы с Россией.

Кроме того, российская сторона, до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, который указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы", - сказал Демченко.

По его словам, пограничники уже проинформировали соответствующие органы. В то же время украинская сторона встретится с представителями России, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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Напомним, ранее ФСБ заявило, что трое вооруженных людей попытались пересечь границу России с территории Украины, в результате чего началась стрельба, один человек погиб.